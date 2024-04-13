الشروط الواجب توافرها في حكمي قضايا الخلع والطلاق.. محام يوضح

يعتبر الحكمان من أهم العناصر في دعاوى الخلع والطلاق، إذ يمكنهما الإصلاح بين الزوجين وحل الخلاف وديًا قبل الوصول إلى المحطة النهائية بالطلاق أو الخلع، ونشرح لكم في السطور التالية الشروط الواجب توافرها في الحكمين وطبيعة عملهما.

قال المحامي رجب البياع، إن الحكمين المحطة قبل النهائية لإنهاء العلاقة الزوجية نظراً لدورهما المهم في محاولة احتواء النزاع قبل الحكم بالطلاق أو الخلع، على أن يكونا على خبرة كبيرة في حل مثل هذه المسائل.

وجوب أن يكون الحكمين من أهل الزوجين

وأضاف «البياع» لـ«الوطن»، أنه يشترط أن يكون الحكمين في قضايا الطلاق من أهل الـزوجين إن أمكن وإلا عينت المحكمة غيرهما ممن لهما خبرة بحال الـزوجين وقـدرتهما علـى الإصلاح بينهما، مشيراً إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تمنح الحكمين في قضايا الطلاق مهلة أخرى حتى لا يكون هناك إطالة في أمد التقاضي.

تخلف أحد الحكمين عن حضور الجلسة

وتابع أنه لا يؤثر في سير عمل الحكمين في قضايا الطلاق امتناع أحد الزوجين عـن حضور مجلس التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة، وإذا اختلف الحكمان في قضايا الطلاق حول شخص المتسبب في تصدع الحياة الزوجية أو تخلف أحدهما عن الحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة وجب على المحكمة سماع أقوال الحاضر منهما - كشاهد في الدعوى - بعـد تحليفه اليمين القانونية أن يشهد الحق.

واختتم: ويقوم الحكمان بايداع تقريرهما النهائي أمام المحكمة خلال ثلاثة أشهر تمهيدًا للفصل في دعوى الخلع أو الطلاق.