بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك بفرنسا

استقبل اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك بفرنسا، وذلك بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون.

تأسيس دار سيدة السلام

حضر اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤولو، والأخوات الراهبات، وأعضاء الدار، حيث تعرف الحضور على تاريخ تأسيس دار سيدة السلام، وجميع الخدمات، والأنشطة التي يقدمها للمجتمع.

ورحب بطريرك الأقباط الكاثوليك بالوفد الفرنسي، متمنيًا لهم زيارة موفقة، كما عبر أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا عن تقديرهم للكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، لحفاوة الاستقبال، وللدور الفعال للكنيسة في المجتمع المصري، على كافة الأصعدة.

زيارة مجلس الأساقفة الكاثوليك

وأبدى وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك بفرنسا تقديرهم لخدمات الدار، خاصة وإنه يخدم أبناء وبنات ذوي الهمم، الذين عرضوا على الوفد الفرنسي بعض أعمالهم، ومنتجاتهم، مقدمين لهم الهدايا التذكارية.

جاء اللقاء ضمن برنامج وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك، بفرنسا لمصر، في الفترة من التاسع، وحتى الثالث عشر من الشهر الجاري، والذي تضمن زيارة عدد من الكنائس، والأديرة، والمؤسسات الكاثوليكية بمصر.