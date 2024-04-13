طريقة عمل العدس الأصفر.. «حضريه بوصفات مختلفة وتكات جديدة»

طريقة عمل العدس الأصفر تحتاج معرفتها ربات المنزل بوصفات مختلفة وتكات جديدة، إذ يحتوي العدس الأصفر على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، لذا نقدمها لكم على خطى مختلف الشيفات.

طريقة عمل العدس الأصفر

نقدم لكم طريقة عمل العدس على خطى الشيف نجلاء الشرشابي:

المقادير:

كيلو عدس أصفر.

ماء.

طماطم.

جزر.

فصوص ثوم.

فصوص حبهان.

زبدة.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

شطة.

طريقة تحضير العدس الأصفر:

اسلقي العدس الأصفر بعد غسله جيدًا.

على نار متوسطة اغلي العدس لمدة نصف ساعة.

ضيفي للعدس الطماطم والجزر.

ضيفي الثوم واتركي على النار حتى يهدأ.

ضعي المكونات في الخلاط الكهربائي للحصول على شوربة مخفوقة.

سخني وقدمي مع الليمون والفلفل الحار حسب الرغبة.

طريقة عمل العدس

المقادير:

اثنان كيلو عدس أصفر.

ماء.

بصلتان.

طماطم.

جزر.

كوسة.

أربعة فصوص ثوم.

ثلاثة فصوص حبهان.

مستكة.

ملعقة زبدة.

زيت ذرة.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

شطة.

الخطوات

اغسلي العدس ويترك جانبًا.

احضري حلة وضعي بها العدس.

ضيفي ماء حتى يغطى العدس.

قطعي طماطم وجزر وكوسة.

ضيفي 4 فصوص ثوم والمستكة.

ضيفي بصلة على العدس ويشعل عليه النار.

ويترك حتى يغلي ثم تهدأ النار حتى النضج.

بعد نضج العدس ياخذ ويضرب بالخلاط الكهربائي ويوضع ثانيا في الحلة.

ضعي في طاسة البصلة الثانية بعد تقطيعها قطع صغيرة.

ضعي الزبدة أو زيت الذرة.

اتركي حتى تحمر ثم ضعي على العدس.

اغلي لعدس غلوة بعد وضع البصلة ويطفىء عليها.

ضيفي العدس الأصفر فى أطباق وقدمي.

طريقة عمل العدس الأصفر

طريقة تحضير العدس بالشعرية لمن يحب إضافة الشعرية، على طريقة أميرة شنب بالمكونات التالية:

كيلو جرام من العدس الأصفر.

جزر.

طماطم متوسطة.

بصلة مقطعة.

الثوم.

الكمون.

الفلفل الأسود.

ملح.

رشة سكر.

طريقة عمل العدس الأصفر بالشعرية