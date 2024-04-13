كيفية التخلص من الملوحة الزائدة في الفسيخ والرنجة.. 4 طرق مضمونة

الفسيخ والرنجة والملوحة من أشهر أكلات عيد الفطر، التي يمكن تحضيرها في المنزل، إلا أنه في بعض الأحيان، نجد أن درجة الملوحة زائدة، لذا نستعرض مجموعة من الحلول غير التقليدية، التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي للتخلص من مشكلة الملوحة في أسرع وقت ممكن وفقا لموقع «سي بي سي سفرة».

4 حلول للتخلص من الملوحة الزائدة في أكلات العيد

هناك الكثير من الإضافات التي تساعدك بشكل أو بآخر في التخلص من الملح الزائد في الفسيخ والرنجة كما يلي:

الزيت

يعتبر الزيت من المكونات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها داخل المطبخ، والتي يمكن الاعتماد عليها بشكل رئيسي للتخلص من الملوحة الزائدة في السردين وغيرها من الأنواع الاخرى، وذلك عبر نقعها لفترة طويلة في الزيت والعمل على تغييره من وقت لآخر والتخلص منه أكثر من مرة، الأمر الذي يساعد على التخلص من الملح الزائد بها تماماً.

الطحينة

يجهل الكثيرون استخدامات الطحينة، والتي تعد عنصرا هاما للتخلص من الملح الزائد في الطعام بشكل عام، أو الأسماك المملحة على وجه التحديد، وذلك عبر وضع الطحينة الخام، دون تخفيفها بأي شيء، على السردين أو الفسيخ أو أي نوع تود التخلص من ملوحته الزائدة، الأمر الذي يساعد على تقليل درجة الملوحة بها قدر الإمكان.

الليمون

الليمون يمتاز بمذاقه القوي اللاذع، الذي يساعدك في معادلة الطعم والمذاق، وذلك عبر وضع كمية مناسبة من عصير الليمون على الرنجة والفسيخ وغيرها من الأسماك المملحة إلى جانب الزيت والعمل على تغييره من وقتا لآخر لتضييع أي طعم أو رائحة نفاذة غير مرغوبة فيها بشكل سريع.

الخضروات

يمكن إضافة أي نوع من الخضروات سواء كان طماطم أو خيار أو غيرها،على السمك المملح الحادق والتي بإمكانها أن تمتص ملحه الزائد مع إضافة طعم جديد لنكهة الخضار على الأسماك ولكن تضاف هذه الكمية من الخضار نيئة وليست مطهية.