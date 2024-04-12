تحذير من الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة​.. وتعليمات مهمة لتجنب التسمم

​يُقبل المصريون على تناول الفسيخ والرنجة في الأعياد وشم النسيم، إلا أنّ الإفراط في تناولها يتسبب العديد من الأضرار الصحية، بما في ذلك ارتفاع مستويات ضغط الدم، واضطرابات الجهاز الهضمي والإصابة بمرض البتيوليزم.

أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة

وعددت هيئة الدواء المصرية أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة، كما يلي:

- ارتفاع مستويات ضغط الدم، لاحتواء الفسيخ والرنجة على كميات كبيرة من الأملاح، تؤثر على مستويات الضغط في الدم.​

- اضطرابات الجهاز الهضمي، الذي ينتج عن تناول الأسماك المملحة، ويؤدي إلى الشعور بالانتفاخ واضطرابات المعدة والحموضة، التي تتطور وتصبح نزلة معوية حادة. ​

- الإصابة بمرض البتيوليزم، وهو يهاجم الأعصاب، وينتج عنه ازدواج الرؤية، وصعوبة الكلام وضعف الأطراف العليا للجسم، وقد يصيب عضلات الجهاز التنفسي، ويحدث نتيجة الطريقة الخاطئة في حفظ الأسماك المملحة التي تؤدي إلى نشاط نوع من البكتريا.​

نصائح لتجنب أضرار الرنجة والفسيخ

وتنصح هيئة الدواء المصرية بعدم الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة، واتباع الإرشادات التالية:

1- تناول الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.

2- وضع خل التفاح والليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولها، لقتل البكتيريا الموجودة داخل المعدة بعد تناولها.

​3- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية، مثل الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.

​4- تناول النشويات المعقدة، مثل الخبز البني.

​5- تجنب تناول المشروبات الغازية.

​6- تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي الأخضر والكركديه والينسون، لتطهير المعدة من السموم والفضلات.

​7- تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.​