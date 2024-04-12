أعراض التسمم الممباري بعد تناول الفسيخ.. توجه للمستشفى في هذه الحالة

الفسيخ من أشهر الأطباق العربية، التي تُقدم بشكل خاص في مصر والدول العربية خلال المناسبات والأعياد، إذ يُصنع الفسيخ عادة عن طريق تمليح سمك البوري ثم تخميره في الشمس لعدة أسابيع، وعلى الرغم من مذاقه الذي يفضله الكثيرون، إلا أنّه قد يودي بحياة البعض بسبب طريقه تحضيره، لذا من الضروري معرفة أعراض التسمم الممباري التي تظهر بعد تناوله.

أعراض التسمم الممباري الناتجة عن تناول الفسيخ

ومنذ أول أيام عيد الفطر المبارك، تحذر وزارة الصحة المصرية من تناول الأسماك المُملحة والابتعاد عنها تمامًا حتى المُعد منها منزليًا، خاصة أنّه لا توجد طريقة تضمن سلامة هذه الأسماك وخلوها من البكتيريا اللاهوائية، وأوضحت أعراض التسمم الممباري الناتج عن تناول الفسيخ.

وأوضحت وزارة الصحة أنّ طريقة إعداد الفسيخ تعتمد بالأساس على توفير بيئة لا هوائية لكي تتخمر الأسماك وتصيح فسيخ، وهي بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وإفراز سمومها المسببة لشلل التسمم الممباري الناتج عن تناول هذه النوعية من الأسماك.

وجاءت أعراض التسمم الممباري بحسب «الصحة» على هذا النحو:

- زغللة العين.

- إزدواجية الرؤية.

- ارتخاء الجفون.

- جفاف الحلق والحنجرة، ويتبعهم صعوبة في النطق.

- صعوبة في البلع.

- الإحساس بالدوار.

- ضعف العضلات.

- ضيق في التنفس.

وتنصح وزارة الصحة في حال زيادة الأعراض على المريض ضرورة التوجه فورًا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل التسمم الممباري «البتيوليزم» بالمجان في جميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية.

كما يمكن الاتصال بأرقام الطوارئ (16474 - 137) في حالة حدوث تسمم من الأغذية.

تحذيرات من ملوحة الفسيخ الزائدة

وشددت وزارة الصحة على المواطنين بتوخي الحذر أثناء تناول الفسيخ لعدم الإصابة بالتسمم الممباري، خاصة وأنّ نسبة الملوحة في هذه الأسماك تزيد على 17% من وزن السمكة، وهو ما يؤثر سلبًا على مرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والأطفال، كما تنصح المواطنين بتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.