المسلسلات في ميزان النقاد: «المتحدة» قدمت وجبة درامية متكاملة للجمهور

أشاد نقاد بموسم دراما رمضان الماضى تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدين أن الماراثون الرمضانى المنقضى سيشكل علامة فارقة فى تاريخ الدراما المصرية، لتحقيقه التوازن بين الرسائل التثقيفية والمحتوى الترفيهى، فضلاً عن خلق مساحة أكبر لمسلسلات الـ15 الحلقة التى قضت على الملل.

«الشناوي»: «كامل العدد» الأفضل كوميديا.. وتتر «مليحة» يتصدر

ومن جانبه، تحدّث الناقد الفنى طارق الشناوى عن دراما رمضان هذا العام، قائلاً: «الموسم كان متنوعاً ما بين الكوميديا والتراجيديا والأعمال الشعبية، وقدّمت الشركة المتحدة وجبة درامية متكاملة ومختلفة للجمهور، وتناسب جميع الأذواق، وكان هناك عدد كبير من الأعمال الجيدة التى أثبتت كفاءتها».

وأضاف «الشناوى»، لـ«الوطن»: «من المميز هذا العام تقديم مسلسلات مكونة من 15 حلقة فقط، وهذه الظاهرة جاءت بالإيجاب على صُناع الدراما، لأنها منعت الملل، وحققت المعادلة الصعبة بتقديم مسلسل درامى متميز بأحداث متسلسلة».

وعن أفضل مسلسل فى ماراثون دراما رمضان الماضى، قال: «يُعتبر (الحشاشين) الأفضل على الإطلاق، لأنه عمل فنى متكامل العناصر، بداية من الإخراج إلى التصوير والكتابة، انتقالاً إلى أبطاله، ولفت نظرى دور الفنان كريم عبدالعزيز، لأن شخصية حسن الصباح مليئة بالصراعات الداخلية، ولديه نوع من النرجسية المفرطة، وأفضل مسلسل كوميدى هو كامل العدد بطولة الفنانة دينا الشربينى، خاصة أن هذا المسلسل خطف المشاهدين بأحداثه، لأنه قريب من الجو العائلى والأسرة المصرية».

وتابع: «من وجهة نظرى أفضل تتر هذا العام يذهب إلى مسلسل مليحة بطولة الفنان دياب، لأننا عشنا بتفاصيل التتر معاناة الشعب الفلسطينى، وأفضل كاتب هو عبدالرحيم كمال لبراعته الشديدة فى كتابة مسلسل الحشاشين»، مشيراً إلى أن مشاركة بعض الأعمال الدرامية المأخوذة عن قصص أدبية كانت لصالح الدراما هذا العام لتشكيل الوعى الثقافى للأجيال الجديدة، إلى جانب تقديم الجوانب الترفيهية للجمهور.

«خير الله»: «الحشاشين» نمبر وان

وقالت الناقدة ماجدة خير الله، إن موسم رمضان هذا العام شكّل علامة فارقة فى تاريخ الدراما، إذ احتوى على جميع العناصر الدرامية وراعى جميع الأذواق من الكوميديا والتراجيديا والظواهر الاجتماعية، متابعة: «من الظواهر اللافتة هذا العام مشاركة جيل من أبناء الفنانين ضمن مسلسلات رمضان، ومن أبرزهم نور خالد النبوى ضمن مسلسل إمبراطورية ميم، الذى يتفوق على نفسه فى كل عمل، ويحاول أن يخرج من عباءة التكرار، فدائماً أبناء النجوم يقعون تحت وطأة المقارنة بينهم وبين عائلاتهم الفنية، وتكون المسئولية مضاعفة».

وعن أفضل مسلسل فى رمضان، قالت «خير الله»: «الحشاشين هو الأفضل لعدة أسباب، من أبرزها جودة السيناريو والإخراج، بالإضافة إلى الإنتاج الضخم، فهذا المسلسل سيعيش لسنوات طويلة»، مشيرة إلى أن تجربة الـ15 حلقة فى رمضان هذا العام مميزة، لأنها ابتعدت عن التكرار والملل.

«قاسم»: «صفى الدين» مشروع نجمة كبيرة فى «إمبراطورية ميم»

وتحدّث الناقد الفنى محمود قاسم عن سمات موسم رمضان هذا العام، قائلاً: «شهد الموسم الرمضانى الحالى عدة ظواهر فنية مهمة، لعل أبرزها مشاركة عدد من ضيوف الشرف ضمن المسلسلات، ودائماً يكون ذلك لصالح العمل، فإدخال عناصر جديدة إلى المسلسل يضيف صور الإبهار إلى العمل، وهذا تحقق بشكل كبير فى مسلسلى الحشاشين والكبير أوى، فضيوف الشرف يمثلون جزءاً عابراً فى الأعمال الدرامية وتكون طلتهم خفيفة على الشاشة، ويضفون روحاً مختلفة للعمل الدرامى بجانب الأبطال الأساسيين».

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»: «من أبرز النجمات اللاتى ظهرن كضيفة شرف أمينة خليل بدورها فى مسلسل الكبير أوى، وهذا يمثل ذكاء شديداً منها، خاصة أنها بعيدة عن الموسم الرمضانى الحالى، ومن الظواهر المهمة أيضاً هذا العام هو مشاركة النجوم العرب، إذ حرصت الشركة المتحدة على صُنع دمج بين الثقافات من خلال الدراما، حتى أصبح هؤلاء الفنانون نجوم الدراما فى مصر».

وتابع: «دراما رمضان 2024 من المواسم المميزة على مدار سنوات طويلة، خاصة أن الشركة المتحدة حرصت منذ اليوم الأول على التعاون مع عدد كبير من شركات الإنتاج تحت مظلة واحدة هدفها وشعارها الأول هو إرضاء الجمهور، وتقديم مسلسلات درامية متنوعة تُرضى جميع الأذواق وتناسب الفئات العمرية المختلفة».

وعن أفضل مسلسل معروض فى الموسم، قال: «أرشح (الحشاشين)، وأفضل ممثل هو الفنان كريم عبدالعزيز نظراً لأن أداءه كان رائعاً وفوق الوصف، فضلاً عت لمسات المخرج بيتر ميمى الذى قدّم عملاً هو الأهم فى تاريخه الفنى الطويل، فالمسلسل يُعتبر أضخم إنتاجات الدراما المصرية على مدار سنوات طويلة».

واستطرد «قاسم»: «من التجارب المميزة هذا العام عرض مسلسل مليحة الذى ناقش القضية الفلسطينية، وشارك فيه نجوم كبار، منهم الفنانة ميرفت أمين، فدائماً أكرر أن الدراما والواقع وجهان لعملة واحدة، لذلك كان لا بد أن نضع أيدينا على القضية ونعرضها من خلال مسلسل تليفزيونى»، مشيراً إلى أن الفنانة إلهام صفى الدين أدت دوراً متميزاً فى مسلسل إمبراطورية ميم، بخاصة جرأتها فى حلق شعرها كاملاً من أجل الدور، متوقعاً لها مستقبلاً كبيراً.