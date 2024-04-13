من 2 لـ6 مايو.. 5 أيام متتالية إجازة بأجر كامل لهذا السبب

5 أيام متتالية إجازة بأجر كامل خلال شهر مايو المقبل 2024، من المقرر أن يحصل عليها الموظفون، لمناسبات دائما تُعلن أيامها إجازة رسمية، خلالها يحرص الكثير من المواطنين أو الموظفين، على ممارسة طقوس مُعينة تسلمونها منذ سنوات طويلة، منها الخروج والتنزه في الحدائق والأماكن العامة.

5 أيام إجازة

تُقدم «الوطن» في التقرير التالي، الـ5 أيام الإجازة، المقرر الحصول عليها في شهر مايو المقبل، وهي كالآتي:

- إجازة عيد العمال يوم 1 مايو 2024

- إجازة يوم الجمعة كعطلة أسبوعية

- إجازة يوم السبت كعطلة أسبوعية

- إجازة شم النسيم يوم 6 مايو

- إجازة شم النسيم هي اليوم التالي لعيد القيامة للإخوة الأقباط والذي يوافق 5 مايو، وتمنحه بعض المؤسسات إجازة لموظفيها.

اليوم الأول من الإجازة

وعن شرح التفاصيل الكاملة للإجازات، فإن أول الـ«5 أيام الإجازة» هو يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو والموافق عيد العمال، الذي من المقرر ترحيل إجازته إلى يوم الخميس الموافق 2 من نفس الشهر، وذلك طبقا لما أُضيف كفقرة جديدة إلى عجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والتي يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الأحوال التي يقدرها استبدال يوم آخر، في بداية أيام العمل بالأسبوع أو نهايته، بأي من أيام العطلات المشار إليها.

اليوم الثاني والثالث من الإجازة

ثاني وثالث الـ«5 أيام الإجازة»، هما يومي الجمعة والسبت وهي عطلات أسبوعية يحصل عليها الموظفون دائما وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، أما رابع الأيام، فهو يوم الاثنين الموافق 6 مايو بمناسبة شم النسيم، الذي يرتبط الاحتفال فيه بأطعمة تقليدية تتعلق بالعادات والتقاليد كالبيض، والفسيخ «السمك المملح»، والملانة «الحُمُّص الأخضر»، والبصل، وبذلك يكون يوم شم النسيم هو اليوم التالي لعيد القيامة الخاص بالإخوة الأقباط.