موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 السعودية للطلاب.. تستمر 18 يوما

كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 السعودية للطلاب في التعليم الأساسي والجامعي، والتي استمرت لمدة 18 يومًا، وسيكون بعدها على الطلاب العودة إلى المدارس في آخر الفصول الدراسية.

وفي التقرير التالي، تقدم «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، موعد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر 2024 السعودية وفق المعلن من وزارة التعليم بالمملكة، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد نهاية إجازة عيد الفطر 2024 السعودية

وبحسب وزارة التعليم بالمملكة، فإن إجازة عيد الفطر 2024 السعودية بدأت من 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس الماضي، وتنتهي العطلة الرسمية للطلاب 6 شوال الجاري، الموافق 15 أبريل، وبهذا تكون مدة عطلة عيد الفطر للطلاب نحو 18 يومًا.

وأضافت وزارة التعليم، أن إجازة عيد الفطر 2024 السعودية تنطبق على الطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم.

إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام والخاص

وكشفت وزارة الموارد البشرية في المملكة، موعد إجازة عيد الفطر 2024 في السعودية للعاملين بالقطاع العام والخاص، والتي تم تحديدها بنحو 4 أيام، بدأت بنهاية دوام العمل يوم الاثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 أبريل الجاري.

وتنتهي إجازة عيد الفطر 2024 للعاملين بالقطاع العام والخاص، الجمعة 3 شوال 1445 الموافق 12 أبريل بعد نهاية ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وبذلك يكون أول يوم للدوام في المملكة يوم السبت 4 شوال الموافق 13 أبريل الجاري.