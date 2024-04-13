مطار القاهرة الدولي يسجل أعلى نسبة في معدلات التشغيل بنقل 94 ألف راكب اليوم

حقق مطار القاهرة الدولي، انتعاشا ملحوظا في حركة السفر والوصول خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 3636 رحلة تم تسييرها خلال الفترة من 9 حتى 14 إبريل الجاري، لنقل 500 ألف راكب بين وصول وسفر.

وسجل المطار اليوم السبت، أعلى نسبة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية، وفي حركة السفر والوصول، بإجمالي 94 ألف راكب على متن 647 رحلة، وتعد هى النسبة الأعلى في حركة السفر والوصول خلال أوقات الذروة، التي شهدها المطار في الفترة الحالية.

حركة الطيران

سخرت إدارة المطار كل إمكاناتها، وفقًا لخطة عمل متكاملة وضعتها وزارة الطيران المدني، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المختصة، للتعامل مع أعداد المسافرين وحركة الطيران، لاستقبال المعتمرين وزائري مصر خلال الأعياد وأوقات الذروة، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بالعمل على قدم وساق وتقديم كل التسهيلات لجميع المسافرين، فضلا عن تقديم كل أوجه الدعم والخدمات أمام ضيوف الرحمن، فور عودتهم من الأراضي المقدسة، وتذليل كل العقبات لهم.

وفي هذا السياق، جرى تزويد مباني الركاب بفرق عمل مجهزة على مدار الـ24 ساعة، لتقديم كل التيسيرات اللازمة لجميع الركاب، لضمان انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول، بما يحقق لهم تجربة سفر أكثر سهولة ويسر عبر المطارات المصرية.