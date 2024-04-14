أحمد الطاهري: القيادة المصرية حذرت من خطورة اتساع رقعة الصراع في المنطقة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ كل التصريحات التي صدرت من مصر إزاء التصعيد بين إيران وإسرائيل، سواء التصريحات الخاصة بالمصدر الأمني المسؤول والمصدر الرسمي المسؤول، وكذلك ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية، تتسق تمامًا مع المنهج المصري منذ اندلاع الأحداث في السابع من أكتوبر، وقبل هذا التاريخ أيضًا.

محددات واضحة في سلوكها الإقليمي

وأضاف «الطاهري»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ لمصر محددات واضحة في سلوكها الإقليمي، وهو السلام والاستقرار والتنمية في هذا الإقليم، والنهوض بمنظومة الأمن الإقليمي والأمن الجماعي في هذا الإقليم.

وتابع الكاتب الصحفي : «من يعود إلى قمة القاهرة للسلام يجد تحذيرات واضحة من القيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة اتساع رقعة الصراع واستمراره».

السلم والأمن الدوليين

وشدد، على أن اللحظة التي نعيشها الآن شديدة الخطورة وتبعاتها خطيرة للغاية على السلم والأمن الدوليين وليس الشرق الأوسط فحسب، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة محصلة تراجع للمنظمات المنوط بها تفعيل القانون الدولي مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهذا يدفع المنطقة للمشهد الحالي.