التفاصيل الكاملة لاحتجاز فريق عمل «القاهرة الإخبارية» في تل أبيب وإطلاق سراحه

منذ ساعات قليل، أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، ورئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن احتجاز فريق عمل «القاهرة الإخبارية» في تل أبيب أثناء تأدية مهام عمله، وذلك خلال تقديم القناة تغطية شاملة وحصرية للهجوم الإيراني على إسرائيل.

تغطية «القاهرة الإخبارية» للهجوم الإيراني

وعلق أحمد الطاهري على التغطية قائلا: «تحية لرجال وأبطال القاهرة الإخبارية.. تحية لفريقنا المرابط أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية رغم خطورة الموقف كل الشكر لكم وشكر خاص للزميلة دانا أبو شمسية.. أبطال».

وقد أعلن «الطاهري» من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي «فيس بوك» عن احتجاز الشرطة الإسرائيلية لفريق عمل القناة والزميلة دانا أبو شمسية قائلاً، «نحمل الجانب الإسرائيلي مسئولية سلامتهم».

إطلاق سراح طاقم القاهرة الإخبارية

وبعد ساعات قليلة أعلن الطاهري، إطلاق سراح طاقم القاهرة الإخبارية بالكامل بالإضافة إلى معدات التصوير كاملة، وكتب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «الحمد لله على مصر القوية القادرة .. حفظ الله هذه الدولة العظيمة وشعبها البطل وقيادتها الوطنية وجيشها العظيم ومؤسساتها القادرة الحافظة للأمن القومي المصري.. نحيا على أرض مستقرة وسط جحيم من الفوضى.. اللهم لك الحمد».