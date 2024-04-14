موجة حارة جديدة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد انتهائها

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة حارة تشهدها البلاد وتستمر لمدة أسبوع، وتتمثل في ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، حيث تتباين قيم الحرارة العظمى بين محافظات ومدن شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال ووسط الدلتا وصولا إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى تتجاوز 30 خلال ساعات النهار، و35 درجة جنوب الصعيد، مع توقعات بارتفاعات جديدة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم على القاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وفقا للأرصاد الجوية ما يلي.

القاهرة: العظمى 29 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 29 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 28 الصغرى 16

بنها: العظمى 28 الصغرى 17

دمنهور: العظمى 28 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 28 الصغرى 16

كفر الشيخ: العظمى 28 الصغرى 16

المنصورة: العظمى 29 الصغرى 17

الزقازيق: العظمى 29 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 29 الصغرى 16

دمياط: العظمى 27 الصغرى 15

درجات الحرارة في محافظات القناة

بورسعيد: العظمى 28 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 29 الصغرى 14

السويس: العظمى 29 الصغرى 15

درجات الحرارة في سيناء

العريش: العظمى 27 الصغرى 14

رفح: العظمى 29 الصغرى 15

رأس سدر: العظمى 31 الصغرى 14

شرم الشيخ: العظمى 31 الصغرى 17

درجات الحرارة اليوم في مطروح

الإسكندرية: العظمى 24 الصغرى 14

العلمين: العظمى 23 الصغرى 14

مطروح: العظمى 23 الصغرى 12

السلوم: العظمى 24 الصغرى 11

سيوة: العظمى 29 الصغرى 11

درجات الحرارة في البحر الأحمر

رأس غارب: العظمى 31 الصغرى 14

الغردقة: العظمى 31 الصغرى 15

سفاجا: العظمى 31 الصغرى 15

مرسى علم: العظمى 32 الصغرى 15

شلاتين: العظمى 31 الصغرى 17

حلايب: العظمى 29 الصغرى 17

أبو رماد: العظمى 30 الصغرى 16

رأس حدربة: العظمى 39 الصغرى 15

درجات الحرارة في الصعيد اليوم

بني سويف: العظمى 30 الصغرى 12

أسيوط: العظمى 31 الصغرى 11

سوهاج: العظمى 31 الصغرى 14

قنا: العظمى 31 الصغرى 14

الأقصر: العظمى 33 الصغرى 15

أسوان: العظمى 35 الصغرى 16

الوادي الجديد: العظمى 33 الصغرى 13

أبو سمبل: العظمى 35 الصغرى 14