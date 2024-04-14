مكون منزلي يزيل بقع الملابس والأرضيات.. موجود في كل بيت

بقع الملابس من المشاكل التي تؤرق ربات البيوت، إذ أن بعض هذه من الصعب التخلص منها مثل بقع الدم والعصائر، وتساءلت بعض الأمهات عن وصفة لإزالة البقع المستعصية، ولذلك نستعرض في التقرير التالي مكون منزلي سحري يخلصك من أصعب البقع على الملابس والأرضيات، وفقا لموقع «fresh wave».

مشروب الليمون

عصير الليمون من المشروبات اللذيذة المفضلة للكثيرين، وهو أيضا من المكونات السحرية التي تساعد في إزالة أنواع مختلفة من البقع سواء على الأرضية أو بقع الملابس المستعصية، فقوة طعمه ومزاقه الرائع ليست الفائدة الوحيدة منه، والسر في هذا الأمر هو حمض الستريك، الذي يجعله قادر على التخلص من البقع الصعبة مثل القهوة والدم والطلاء المتبقي على الأرضيات.

إزالة بقع الملابس الصعبة

حمض الستريك من الأحماض القوية القادرة على إزالة أصعب البقع من الملابس، وكل ما علينا فعله هو عصر ليمونة على البقعة المستعصية وفركها بالليمون، ثم نتركه لمدة ربع ساعة ونشطفه بعدها، وسوف تختفي البقعة تماما بعدها.

كما يمكن استخدامه كمعطر ومخلص من الروائح الكريهة في الثلاجة والأجهزة الكهربية عن طريق إحضار ليمونة وتقطيعها إلى نصفين، ووضعها لمدة 30 دقيقة في الثلاجة أو الميكرويف، وهذا سيساعد بشكل فعّال في إزالة الرائحة المزعجة لهذه الأجهزة.

منظف للأرضيات

يفضل في تنظيف الأرضيات استخدام المواد الطبيعية فقط، وذلك تحسبا لأي خطر قد يقع على الأطفال أو الحيوانات الأليفة في المنزل، وعصير الليمون قد يساعد بشكل فعّال في هذا الأمر، وذلك عن طريق خلط كوب من عصير الليمون وكوب خل أبيض و2 كوب ماء، ووضعهم على البقع الصعبة على الأرضيات باستخدام الممسحة ثم تركها حتى تجف.