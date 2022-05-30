استخراج السجل التجاري للمنشآت في 10 دقائق فقط.. تعرف على الخطوات

قال كامل أحمد رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، إن السجل التجاري هو بمثابة شهادة ميلاد للمنشآت والشركات، وهو يقدم خدمات للتجار والمستثمرين لتسجيل أنواع المنشآت كافة، سواء فردية أو شركات، مشيرًا إلى وجود أشكال قانونية منها الشركات التي تعتبر تضامن أو توصية أو شركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو جمعيات تعاونية شرط أن تباشر النشاط، وأن تكون الشركة لها بطاقة ضريبية، وشهادة من الغرفة المختصة سواء كانت غرفة تجارية أو صناعية.

استحداث نوع جديد من الشركات

وفرّق «أحمد»، في مكالمة هاتفية مع الاعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، بين السجل التجاري للفرد والتي تخص المنشآت التي يمتلكها فرد، والسجل التجاري للشركات التي تختص بالمنشآت التي يمتلكها عدة أفراد أي قائمة على الشراكة بين فردين على الأقل، مشيرًا إلى استحداث نوعا جديدا من الشركات في هيئة الاستثمار تسمى شركات الشخص الواحد وهي تجمع بين المنشآت الفردية والشركات، موضحًا أن السجل التجاري أزال العديد من العراقيل تسهيلًا للمواطنين لاستخراج سجل تجاري، وأصبحت الإجراءات قاصرة على خطوتين فقط، وهي الحصول على الرقم الضريبي من البطاقة الضريبية، والتوجه للمكتب المختص.

10 دقائق لاستخراج السجل التجاري

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية أن المدة التي يستغرقها العميل من تقديم الأوراق والحصول على السجل التجاري لا تتعدى 10 دقائق بعد تطبيق الإجراءات الجديدة، لافتًا إلى ضرورة وجود مقر ورأس مال مسجل بالغرفة التجارية ومصلحة الضرائب.