خبير لغة جسد يكشف رد فعل اللاعب أحمد رفعت في أول ظهور له: عايش حالة يأس

فوجئت جماهير كرة القدم باللاعب أحمد رفعت، يخرج في مقطع فيديو نشره على الصفحة الرسمية لنادي فيوتشر بعد مرور شهر من تعرضه للإغماء في مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري.

محمد حسن خبير لغة الجسد، تحدث لـ«الوطن» عن رد فعل اللاعب أحمد رفعت، خلال ظهوره في المقطع، موضحًا أن اللاعب يعيش حالة من اليأس والحزن، بسبب عدم قدرته على ممارسة ما كان يحب فعله، مضيفًأ: «باين إنه في حالة يأس وحزن كبيرة جدًا، لأنه بيرفع راسه بالعافية وموجه رأسه ناحية الأرض، وممكن يكون ده بسبب كلام الأطباء وان هيكون في صعوبة إنه يرجع يلعب كورة تاني، ويمارس حياته زي الأول».

خوف أحمد رفعت من المستقبل

يرى «حسن» أن لاعب فيوتشر أحمد رفعت لديه شعور بالخوف من المستقبل، وذلك يظهر من قيامه بتشبيك يديه والضغط بقوة، خاصة أنه لا يشعر بالأمان بعدما مر به، ويتضح الحزن من نبرة صوته البطيئة: «نبرة صوته تأكيد لحالة اليأس والحزن اللي هو فيها، وبيحاول بس يطمن الجمهور واللي بيحبوه، حتى وهو بيقول للناس كل سنة وانتوا طيبين مفيش ابتسامة ظاهرة عليه».

رسالة أحمد رفعت للجماهير

كان اللاعب أحمد رفعت نجم نادي فيوتشر المصري، قد وجه رسالة لجمهور الكرة المصرية قائلا: «بفضل دعواتكم.. الحمد لله ربنا نجاني، وعديت المرحلة الصعبة، والأمور استقرت بشكل كبير، وحابب أشكر الجميع على دعواتهم لي.. حابب أشكر جميع الأطقم الطبية التي ساعدتني في عبور تلك الفترة الصعبة».