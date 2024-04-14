للمؤجر والمستأجر.. بنود يجب إدراجها عند كتابة عقد الإيجار

تعتبر عقود الايجار من أكثر العقود المتداولة، نظراً لما توفره من مميزات مثل الحق الانتفاع بالشيء المؤجر سواء أكان عقاراً أو منقولاً دون شراءه، إذ توجد بعض البنود التي يمكن إدراجها في العقد والتي قد تؤثر على المؤجر والمستأجر.

إلزام المؤجر بتوصيل الأجرة للمستأجر

قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والإدارية العليا، إنَّه يجب عند تحرير عقد الإيجار أن يراعى كتابة بند هام، وهو وضع بند صريح في العقد بإلزام المستأجر بتسليم الأجرة في موطن المؤجر حتى يوفر عليه التعب في تحصيل أجرة المسكن، وحتى لا ينطبق عليه نص المادة 586 من القانون المدني والمتضمنة أن المؤجر هو الملتزم بتحصيل الأجرة من المستأجر في موطنه.

تحديد مدة العقد

وأضاف «عبدالسلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه يجب على المؤجر أن يكتب صراحة في عقد الايجار مدة العقد بالسنين، نظرًا لأنه يضمن الاستقرار في التعاملات بينه وبين المستأجر، حتى لا يتحول العقد من عقد مؤقت إلى دائم كأن يكتب مثلاً أنه يجوز تجديد العقد لعامين قابلة للتجديد 3 مدد.