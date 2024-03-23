«الإدارية العليا» تبرئ مدير التنظيم بحي بولاق الدكرور من مخالفة تأديبية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن من النيابة الإدارية، والذي طالبت فيه بإلغاء براءة مهندس ومدير التنظيم بحي بولاق الدكرور بالدرجة الثانية.

وقالت المحكمة، إن النيابة الإدارية نسبت للطاعن مخالفة متمثلة في أنه لم يحرر محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 5445 لسنة 2019 الصادر في 13/5/2019 للأدوار المخالفة التاسع والعاشر فوق الأرضي دون ترخيص بالعقار الكائن في شارع عبدالحميد متفرع من شارع أحمد ماهر ببولاق الدكرور بالمخالفة لأحكام القانون.

مهندسو الحي منوط بهم تحرير المحاضر

وأوضحت المحكمة، أن مهندسى التنظيم بالحي المنوط بهم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونًا بشأن العقارات المخالفة وأن دوره المتهم إشرافي فقط يقتصر على اعتماد تلك الإجراءات بصفة مدير التنظيم بالحي المذكور، كما أن الثابت بالأوراق أن الطاعن شغل هذه الوظيفة اعتبارا من 2/3/2019 وأن هذه المخالفات ارتكبت في الفترة من يناير حتى مارس 2019.

براءة المتهم من المخالفة

واستكملت المحكمة، أنه لا يمكن محاسبة المتهم عن المخالفات البنائية التي ارتكبت قبل التاريخ المذكور؛ الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت هذه المخالفة في حقه على سبيل القطع واليقين في ضوء ما دفع به الطاعن هذه المخالفة وهو ما لم تحققه النيابة الإدارية في سبيل التحقق من ارتكابه تلك المخالفة من عدمه؛ الأمر الذي لا يسع المحكمة – والحالة هذه- سوى القضاء ببراءته من هذه المخالفة.