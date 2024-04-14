حكاية مباراة لغزل المحلة غاب عنها الإسباني بيب جورديولا.. ما القصة؟

مع اقتراب النسخة 30 من بطولة أبطال العرب لعام 2024، والتي من المقرر إقامتها خلال صيف هذا العام، وتضم أبرز الفرق في الوطن العربي من آسيا وإفريقيا، تلك البطولة التي تحتوي على كثير من الأحداث الغريبة والمثيرة، من ضمنها كانت في عام 2004، وبطلها المدرب الإسباني المعروف بيب جورديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي عام 2003 انتقل بيب جوارديولا إلى نادي الأهلي القطري، ليشارك في الدوري الذي يضم نجومًا مثل جابرييل باتيستوتا، وشارك النادي القطري في بطولة دوري أبطال العرب 2005، في مجموعة تضم غزل المحلة المصري ووفاق سطيف الجزائري واتحاد جدة السعودي، فلماذا غاب المدرب الإسباني الحالي لمانشسر سيتي عن مباراة زعيم الفلاحين؟

سبب غياب جورديولا عن مباراة غزل المحلة

في تلك الفترة كان نادي غزل المحلة من أبرز الأندية المصرية، وكان الفريق مع موعد على لقاء يجمع زعيم الفلاحين مع الأهلي القطري، لكن غاب المدرب الإسباني بيب جورديولا عن المباراة، بسبب تعرضه للإصابة قبل المباراة.

مشاركة جورديولا مع الأهلي القطري

لعب بيب جورديولا للنادي الأهلي القطري لمدة موسمين، شارك خلالهما في 36 مباراة مسجلاً سبعة أهداف، وفي نهاية عام 2005 غادر مدرب مانشستر سيتي الحالي قطر، مقررًا الاستراحة لمدة 6 أشهر، قبل العودة مرة أخرى لأحد أندية الدوري المكسيكي، والاعتزال في صيف عام 2007.