طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة.. وصفة سهلة ومضمونة

كيكة الزبادي واحدة من أنواع الكيك الصحية مقارنة بالأنواع الأخرى، وسميت بذلك لاعتمادي على الزبادي بشكل أساسي، إذ يضاف لتحسين قوام الكيك وإضافة نكهة مميزة وناعمة، كما تتميز بقوامها الرطب والناعم، ويمكن إضافة العديد من الإضافات لتنويع طعمها، مثل الفواكه المقطعة أو الشوكولاتة أو حتى المكسرات، لذا نقدم طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة سواء كانت مغطاة بالجلي أو الكريمة، أو ببساطة مرشوشة بالسكر البودرة.

طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة

إليك طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة

المقادير

1 كوب زبادي طبيعي

1/2 كوب سكر

1/3 كوب زيت نباتي (مثل زيت القلي)

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب الدقيق

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب فراولة مقطعة إلى قطع صغيرة

طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- في وعاء كبير، اخفق الزبادي والسكر والزيت معًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

- أضف البيض والفانيليا واخفق حتى يمتزج.

- في وعاء منفصل، اخلط الدقيق ومسحوق الخبز والبيكنج صودا، والبيكنج بودر والملح.

- أضف الخليط الجاف تدريجيا إلى خليط الزبادي واخلط حتى يتجانس الكل.

- أضف الفراولة المقطعة وقلبها بلطف حتى تتوزع بالتساوي.

- اسكب الخليط في قالب كيك مدهون بالزيت ورش الوجه ببعض الفراولة المقطعة.

- اخبز الكيكة في الفرن المُسخن مسبقًا لمدة تتراوح بين 30 و35 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في منتصف الكيكة.

- اترك الكيكة لتبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم ضعها على رف التبريد لتبرد تماما.

- قدم الكيكة مع الفراولة المقطعة أو قطع الفراولة الطازجة واستمتع بمذاقها اللذيذ.