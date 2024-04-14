خسائر بسوق العملات المشفرة بعد هجوم إيران على إسرائيل

تعرض سوق العملات المشفرة، إلى عمليات بيع مكثفة خلال ليلة أمس السبت، وسط هجوم إيراني غير مسبوق بطائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل. بحسب CNBC.

وانخفضت عملة البيتكوين بنحو 8% في وقت متأخر من مساء السبت، بعد تأكيد وقوع الهجوم على إسرائيل. بحسب CNBC.

تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

كانت العملات الرقمية من بين الأصول الخطرة الوحيدة التي تم تداولها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكان يُنظر إلى الانخفاض على أنه رد فعل أولي على تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

تم تداول عملة البيتكوين عند مستوى 70 ألف دولار دولار مساء أمس السبت، لكنها انخفضت إلى أقل من 62 ألف دولار، وفقًا لبيانات من بورصة بيتستامب، لتنتعش مرة أخرى صباح اليوم الأحد وتتداول فوق مستوى 64 ألف دولار. بحسب CNBC.

وشهدت العملات المعدنية الأخرى مثل الإيثر أيضًا عمليات بيع كثيفة، بانخفاض يصل إلى 10% في بعض الحالات.

عمليات البيع لعملة البيتكوين

وكانت عمليات البيع لعملة البيتكوين هي الأكثر حدة منذ أكثر من عام، حيث وصلت العملة إلى أرقام قياسية جديدة مؤخرًا وسط التدفقات الواردة إلى صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة والتي تستمر في دفع حركة أسعار العملة المشفرة، وفقًا لبلومبرج.

أول هجوم مباشر على إسرائيل من الأراضي الإيرانية

وتعد هذه الهجمات، أول هجوم مباشر على إسرائيل من الأراضي الإيرانية، وهو ما جاء ردًا على غارة إسرائيلية مشتبه بها أدت إلى مقتل مسؤولين إيرانيين كبار في سوريا.

وانخفضت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي بلغ 705 آلاف ريال/دولار في السوق غير الرسمية اليوم الأحد، وفقًا لبيانات من موقع مراقبة الصرف الأجنبي بونباست.