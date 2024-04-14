جدول امتحانات المهام الأدائية الصف الخامس الابتدائي 2024 بالدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية جدول امتحانات المهام الأدائية الصف الخامس الابتدائي 2024، التي من المقرر لها أن تبدأ يوم الاثنين 15 أبريل، على أن تنتهي الخميس 18 أبريل.

جدول امتحانات المهام الأدائية الصف الخامس الابتدائي في الدقهلية 2024

تستعرض «الوطن»، جدول امتحانات المهام الأدائية الصف الخامس الابتدائي 2024 كالآتي:

- يوم الاثنين 15 أبريل لمادة الدراسات الاجتماعية في الفقرة الأولي والمهارات المهنية في الفقرة الثالثة.

- الثلاثاء 16 أبريل مادة اللغة العربية في الفقرة الأولى، والتربية الدينية في الفقرة الثانية.

- الأربعاء 17 أبريل مادة الرياضيات في الفقرة الأولى، وICT في الفقرة الثالثة.

- يوم الخميس 18 أبريل تم تحديد الامتحانات لمادة اللغة الإنجليزية الفقرة الأولى، ومادة العلوم في الفقرة الثالثة.

توزيع درجات المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية، أنه يتم توزيع 35 درجة لكل مادة في المهام الأدائية الخاصة بالصف الخامس الابتدائي كالآتي:

- 5 درجات للتخطيط الجيد.

- 5 درجات جدية العمل.

- إجمالي المنتج النهائي 25 درجة.