طريقة عمل العيش السوري للشاورما للشيف فاطمة أبو حاتي.. أسهل وصفة

العيش السوري أو ما يُعرف أيضًا باسم عيش الصاج، هو نوعٌ من الخبز الرقيق المُقرمش الذي يُستخدم بشكلٍ أساسيّ في تحضير ساندويشات الشاورما، ويتميز هذا النوع من الخبز بحجمه الكبير وشكله البيضاويّ، وسهولة طيّه، مّا يجعله مثاليًا لاحتواء حشوات الشاورما المُختلفة، ودائمًا ما يزداد البحث عن طريقة عمل العيش السوري للشاورما.

طريقة عمل العيش السوري للشاورما

وتوضح الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل العيش السوري للشاورما من خلال تحضير المكونات واتباع الخطوات الآتية:

المقادير

- 2 كوب دقيق.

- نصف كوب ماء.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة خميرة فورية.

- رشة سكر.

كيفية تحضير العيش السوري للشاورما

- باستخدام المنخل، قومي بنخل الدقيق، وضيفي له المكونات الجافة من الملح والخميرة والسكر.

- ضيفي الماء لخليط الدقيق، واعجني.

- اعجني الخليط حتى يصبح متماسكا.

- قطعي العجينة إلى كرات كبيرة متساوية الحجم.

- ضعي العجين في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

- غطي الصينية بقماش أبيض نظيف واتركيها لمدة 3 ساعات.

- جهزي مقلاة كبيرة مسطحة غير قابلة للالتصاق.

- ادهني المقلاة بقليل جدًا من الزيت.

- افردي كل كرة بعصا العجين، حتى تصبح دائرة ويصبح الرغيف بحجم المقلاة.

- ضعي كل رغيف عيش على المقلاة، ويقلب على الوجهين حتى ينضج وتقدم الشاروما في الأطباق.

مقادير وطريقة عمل الخبز السوري باللبن

- 4 أكواب دقيق.

- نصف كوب لبن بودرة.

- كوب زيت.

- معلقة كبيرة خميرة.

- معلقة صغيرة بيكينج باودر.

- رشة سكر.

- رشة ملح.

- ماء للعجن.

تحضير الخبز السوري باللبن

- في وعاء عميق، اخلطي الخميرة واللبن البودرة والملح والسكر والبيكينج باودر، وتخلط جيداً.

- ضيفي الزيت، وجزء من الماء، وتخلط مرة أخرى.

- ضيفي الدقيق تدريجيًا مع التقليب المستمر.

- استمري في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

- اتركي العجين لمدة نصف ساعة ليرتاح.

- يشكل العجين على هيئة كرات صغيرة.

- افردي العجين باستخدام النشابة ليصبح رقيق جداً.

- ضعي الخبز في مقلاة غير قابلة للالتصاق على النار حتى تسخن.

- يقلب على الجانبين حتى يحمر.

- يرفع جانباً، ويترك ليبرد قليلاً.