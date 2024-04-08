وجبة كل جمعة «شاورما ورز بسمتي».. أكل العيد على الشيف مصطفى

سنوات طويلة من العمل الخيرى مر بها الشيف مصطفى السبكى، صاحب مطبخ الخير، إذ يقوم بمبادرة كل يوم جمعة حملت اسم مطبخه، لإطعام الأسر الأكثر احتياجًا بالمجان طوال أيام العام، خاصةً في شهر رمضان.

وجبات الخير

يتسابق المواطنون دومًا على فعل الخيرات في شهر رمضان المبارك بالتقرّب إلى الله بأعمال الخير، وبدأ الشاب التفكير في العمل الخيرى منذ سنوات طويلة، بعد تخرجه فى كلية التجارة، لمساعدة الآخرين، وقرّر أن يدمج بين موهبته ورغبته في المساعدة، ويحكي «السبكى»، أن فكرة الإطعام جاءت مع فكرة حبه للطهى: «من زمان باحب الطبخ، وفكّرت أعمل جمعية خيرية، بس مفيش إمكانية، ففكرت أطلع بفكرة من الطبخ لعمل الخير».

أكلات مختلفة

«فكرت يكون فيه أكلات مختلفة، مش بس فكرة إطعام وعملت مكرونة وايت صوص وأرز بسمتى والشاورما وكفتة الحاتي»، ذلك التجديد الذى أحب أن يضفيه على الوجبات التى يعدّها للتوزيع، «فكرت ده يكون كل جمعة، لأنه يوم مبارك والناس بتبقى كتير فى الجوامع وإللى طالع يسترزق».

يُخصّص جزءًا من أمواله طوال الأسبوع لشراء سلع غذائية وتوزيعها على المستحقين، ويجد من يساهمون بالتبرعات المادية، لافتًا إلى أنه يوزع عددًا من الوجبات قد يصل إلى آلاف الوجبات حسب الإمكانيات المادية المتاحة، وذلك على كبار السن والأرامل والأسر الأولى بالرعاية.

حلم الشيف مصطفى

وفكر فى أن يشارك فكرة الإطعام على مواقع التواصل الاجتماعى، كحث على الخير، ويحلم بإنشاء جمعية خيرية يتم توزيع الوجبات من خلالها فى مختلف المناطق والأحياء والمناطق السكنية: «إن شاء الله هاعمل أكبر مؤسسة للطبخ وتوزيع الأكل على المحتاجين فى كل مكان»، لافتاً إلى أنه يعمل الآن على تجهيز أكل العيد وزكاة الفطر، ليوزعها خلال الأيام الحالية على المستحقين.