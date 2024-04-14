جدول إجازات المصريين حتى عيد الأضحى تصل لـ31 يوما وفيها 9 أيام متصلة

يحظى الموظفون العاملون في الدولة والقطاع الخاص، بإجازات مدفوعة الأجر بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024، وحتى نهاية إجازة عيد الأضحى، والتي تصل إلى 31 يوما لبعضهم، وفقا لقانون العمل والإجراءات المنظمة الصادرة من الدولة، حيث تتنوع تلك الإجازات ما بين إجازات أسبوعية وعطلات رسمية من الدولة، فضلا عن العطلات الخاصة بالأقباط والممنوحة لهم وفقا للقانون في أعيادهم الدينية.

خريطة العطلات الرسمية في الدولة

ووفقا للخريطة الزمنية المعلنة عبر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن أول إجازة رسمية ينتظرها المصريون هي عيد تحرير سيناء، والتي توافق يوم الخميس 25 أبريل، ويليها عيد العمال 1 مايو، ثم عيد شم النسيم 6 من الشهر نفسه، وتليها إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 16 يونيو وحتى الخميس 20 من ذات الشهر.

خريطة العطلات الرسمية للأقباط

بجانب الـ 9 أيام الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر، يحصل الموظفون الأقباط في الدولة على 3 أيام إجازة أخرى، طبقا لأعيادهم الدينية بحسب نص القانون، ويوافق أولى تلك الأعياد: عيد أحد الشعانين أو الزعف والذي يوافق 28 أبريل 2024، ثم عيد خميس العهد 2 مايو 2024، وأخيرًا عيد القيامة المجيد 5 مايو.

مواعيد الإجازات الاعتيادية للموظفين

كما يحصل أغلب الموظفين في الدولة على إجازات أسبوعية طبقا لقانون العمل يومي الجمعة والسبت، والتي تصل تلك العطلات الأسبوعية اعتبارا من الجمعة 19 أبريل 2024، إلى يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، وتوافق 20 يومًا، وبالتالي سيكون الموظفون الأقباط حصلوا خلال تلك الفترة على إجازة تصل إلى 31 يومًا، فيها إجازة متصلة لمدة 5 أيام في الفترة من 2 مايو وحتى 6 من نفس الشهر، كما سيحصلون مثلهم كمثل سائر موظفي الدولة على إجازة هي الأطول طوال عام 2024 والتي قد تصل إلى 9 أيام في الفترة من 15 إلى 22 يونيو.