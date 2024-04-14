موعد عمل المخابز بعد إجازة عيد الفطر.. عودة لنظام الأيام العادية

تنتظم المخابز البلدية في إنتاج رغيف الخبز للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بعد خطة العمل الاستثنائية خلال أيام العيد وشهر رمضان المبارك، إذ تعود إلى النظام المعمول به في الأيام العادية.

موعد عمل المخابز بعد إجازة عيد الفطر

وأكّدت مصادر بوزارة التموين، أنَّ موعد عمل المخابز بعد إجازة عيد الفطر بداية من غد الاثنين، يبدأ في تمام الـ5 صباحًا ويستمر حتى الـ5 مساءًا، لإنتاج رغيف العيش المدعم على مدار اليوم للمواطنين المدرجين على البطاقات التموينية، مشيرة إلى إصدار التعليمات لمديريات التموين بالمحافظات من قِبل الوزارة بشأن تغيير موعد عمل المخابز.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ اللجان المتجولة التي تطلقها مديريات التموين تتابع انتظام مواعيد العمل وصرف حصص العيش المستحقة للمواطنين بالإضافة إلى الحملات التفتيشية على المخابز والمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة لمتابعة البلاغات والشكاوى لضمان سير العمل في المواعيد الرسمية، ووصول الدعم لمستحقيه.

وينتهي العمل بالنظام الاستثنائي مع انتهاء إجازة عيد الفطر اليوم الأحد 14 أبريل الجاري، على أن يتمّ تطبيق النظام المتبع وفق ما حددته الوزارة بداية من الغد الاثنين الموافق 15 من نفس الشهر.