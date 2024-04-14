الحرارة في ارتفاع مستمر.. اعرف طقس الـ6 أيام المقبلة

تأخذ درجات الحرارة بدءًا من غدٍ الاثنين 15 أبريل وحتى السبت 20 إبريل من الشهر ذاته، في الارتفاع التدريجي، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس الاثنين

- أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن درجة الحرارة العظمى تصل غدا الاثنين على أكثر المناطق حرارة إلى 34 درجة مئوية.

- تسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية، قد تكون كثيفة على مناطق من مدن القناة وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

- تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد خلال فترات متقطعة.

الثلاثاء 16 أبريل

- تصل درجة الحرارة القصوى إلى 36 درجة مئوية على جنوب الصيعد، و31 درجة على القاهرة الكبرى.

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق قد تكون كثيفة أحيانا القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 17 أبريل

- تصل درجة الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية على بعض المناطق.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

الخميس والجمعة

- تصل درجة الحرارة إلى أقصاها خلال الأسبوع 38 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 20 أبريل

- تكون أقصى درجة حرارة 37 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.