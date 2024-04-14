«الأرصاد» تؤكد ارتفاع الحرارة بدءا من الغد.. تصل إلى 38 درجة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدا الاثنين، تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، لتصل العظمى إلى 34 درجة مئوية على بعض محافظات الصعيد، وتأخذ في الازدياد خلال هذا الأسبوع لتصل إلى 38 درجة مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت «الأرصاد» في بيان لها، أن طقس غدٍ الاثنين يكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب «سيناء، والبلاد»، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب «سيناء، والصعيد».

وتنشط الرياح خلال فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب «سيناء، والبلاد»، كما تسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة على مناطق من مدن القناة، ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الاثنين، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.