تبدأ البنوك المصرية العمل من الغد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتي أدت إلى توقف البنوك العاملة في السوق المصرفية عن العمل منذ الثلاثاء الماضي ولمدة 6 أيام، مما أثار تساؤل عدد من العملاء عن موعد عمل البنوك بعد إجازة العيد 2024.

مواعيد عمل البنوك

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية موعد عمل البنوك بعد إجازة العيد 2024، وفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري، واستفاد بعض للمواطنين الاستفادة من الخدمات البنكية التي أتاحتها البنوك، أثناء إجازة عيد الفطر، أهمها سحب أو إيداع الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، وشراء أو كسر الشهادات الادخارية ومعرفة الرصيد من خلال تطبيق البنك أو من خلال ماكينة ATM.

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر

وتستأنف البنوك العمل بدا من الغد، وفق لقرار البنك المركزي، حيث يبدأ عمل الموظفين من الساعة 8 صباحا إلى 3 مساء، وبالنسبة للمواطنين من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرا.