بأعلى عائد.. تفاصيل 3 حسابات توفير بالدولار في البنوك المصرية

يتيح عدد من البنوك والمؤسسات المالية للعملاء فتح حسابات توفير بالدولار الأمريكي، لذا تقدم بعض المميزات، مثل الفائدة المعتدلة، والوصول السهل إلى الأموال.

وترصد السطور التالية أعلى 3 حسابات توفير في البنوك المصرية بالدولار في عام 2024.

حساب بالدولار من البنك العقاري المصري العربي

- تصل الفائدة على حساب توفير بالدولار من البنك العقاري المصري العربي إلى 3.83% حسب الشريحة.

- دورية صرف العائد تكون شهريًا.

- الحد الأدنى لفتح الحساب بما يعادل 5 آلاف جنيه.

حساب بالدولار من بنك قطر الوطني الأهلي QNB

- يصل العائد على حساب توفير بالدولار من بنك QNB إلى 4.3% حسب شريحة العميل.

- دورية الصرف تكون شهريًا.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 دولار.

حساب توفير بالدولار من بنك مصر

- يصل العائد في حساب توفير بالدولار من بنك مصر إلى 2.82% حسب الشريحة.

- دورية صرف العائد تكون شهريًا.

- الحد الأدنى لفتح الحساب بالدولار 100 دولار.