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جداول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات الوجه البحري.. اعرف المواعيد

كتب:

أحمد أبوضيف
07:08 م | الأحد 14 أبريل 2024
الكهرباء

الكهرباء

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء، تفاصيل جداول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات الوجه البحري، التي من المقرر بدء العمل بها مرة أخرى غدا الاثنين وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024، إذ من المقرر أن تكون من الساعة 11 صباحا وحتى 5 عصرا لمدة ساعتين لكل منطقة.

جداول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات الوجه البحري

وتستعرض «الوطن» جداول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات الوجه البحري وفقا لما أقرته  وزارة الكهرباء في منشور لها كالتالي: 

 

وكشف الوزارة عن طريق التقدم بشكوى إلى شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات كالتالي:

-  التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص. ب 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- يمكن تقديم الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني.

-  التقدم من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.