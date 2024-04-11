لفاتورة دقيقة تعكس استهلاكك.. اعرف طرق تسجيل عدادات الكهرباء إلكترونيا

بدأ مشتركو فروع شركات توزيع الكهرباء في البحث عن الطرق التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيا عن استهلاك شهر أبريل 2024، لتفادي أخطاء الفواتير وإصدار فاتورة معبرة عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك بعيدًا عن التقديرات الجزافية.

تسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيًا

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطرق التي يمكن من خلالها تسجيل المشترك قراءة عدادات الكهرباء «الميكانيكية والقديمة والتقليدية» إلكترونيًا بدءا من يوم واحد الي يوم 15 من كل شهر كالتالي:

- تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

- تحميل تطبيق «القارئ الذكي لعداد الكهرباء» التابع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على 121 وإبلاغ القراءة.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عن الخطوات التي تمكن المشترك من تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر اتباع الخطوات التالية:

- اختيار نوع الخدمة من خلال الضغط على أيقونة « قراءة العدادات».

- أدخل الرقم الآلي الخاص بالمستهلك.

- أدخل البيانات المطلوبة، وهي: رقم العداد، المنطقة، العنوان، قراءة العداد الشهرية.

- اضغط على أيقونة التسجيل.