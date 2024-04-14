الفيلم اللبناني «أرزة» يعرض لأول مرة في الدورة 14 من مهرجان بكين

يعرض مهرجان بكين السينمائي الدولي، الفيلم اللبناني، أرزة وهو فيلم يقوم ببطولته ديموند أبو عبود، بيتي توتيل، بلال الحموي، كاتي يونس، ومنتج تنفيذي علي العربي، من كتابة وإنتاج سام فيصل شعيب ولؤي خريش، وتوزيع شركة سيني ويفز فيلمز، وإخراج ميرا شعيب.

من المقرر عرض الفيلم لأول مرة في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان بكين السينمائي الدولي الرائد، حيث إنه الفيلم العربي الوحيد الذي يتم عرضه في قسم مستقبل الأفلام.

ويسلط اختيار أرزة في مهرجان بكين السينمائي الدولي، الضوء على تصويره المؤثر للمرأة التي تواجه صعوبات في لبنان.

وتتمثل فكرة فيلم «أرزة»، حول أرز التي تبحث عن دراجتها النارية المسروقة، فتقوم بجلب ابنها المتمرد في رحلة مغامرات عبر بيروت، وهي تتنقل بذكاء وشجاعة في شبكة الطائفية في المدينة، وتكشف لابنها سرًا عائليًا متأخرًا جدًا.

يسلط فيلم أرزة الضوء على قوة وصمود نساء مثل أرز، اللواتي يتنقلن بين ظروف صعبة بكرامة وإصرار.

الفيلم لا يبرز فقط جمال بيروت، بل يستكشف أيضًا مواضيع العائلة والصمود والتمكين.

يعتبر مهرجان بكين السينمائي الدولي، واحدًا من أشهر مهرجانات السينما في العالم، حيث يجذب صناع الأفلام والمحترفين في الصناعة وعشاق السينما من جميع أنحاء العالم. يوفر المهرجان منصة لأصوات وقصص متنوعة، ويحتفل بفن السينما ويعزز التبادل الثقافي.

سيعرض الفيلم لأول مرة في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان بكين السينمائي الدولي، الذي سيقام من 18 إلى 26 أبريل.