8 خطوات للاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أبريل في شمال الدلتا

بدأ مشتركو فروع وشبكات توزيع الكهرباء في محافظات «الدقهلية، وكفر الشيخ، دمياط» الواقعة بنطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء إجراء عمليات البحث والتحري عن الوسائل التي وفرتها الشركة القابضة للكهرباء للاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء عن شهر أبريل 2024.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة شمال الدلتا عن شهر أبريل

وأعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون الواقعون في نطاق عملها، للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر ابريل الجاري 2024 من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة كالتالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة شمال الدلتا عن شهر أبريل

- الدخول على هذا الرابط http://www.ndedco.gov.eg/billQuery.aspx.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

- اختيار اسم المحافظة التي يسكن بها.

- اختيار اسم هندسة الكهرباء التي يتبعها.

- اختيار المنطقة التابع لها.

- إدخال رقم الحساب الخاص به.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

- استكمال إجراءات الدفع.

فروع هندسة الكهرباء في قطاع الدقهلية

«شرق المنصورة، غرب المنصورة 1، غرب المنصورة، قرى المنصورة، قرى السنبلاوين 1، قرى السنبلاوين 2، طناح، مدينة ميت غمر، قري ميت غمر 2، كوم النور، أجا شرق، أجا غرب، دكرنس، طلخا، قري المنزلة، المطرية، مدينة بلقاس، قري بلقاس، الستاموني، جمصة، مدينة شربين، قري شربين، مدينة المنزلة، منية النصر، منية سندوب، الجمالية، قري ميت غمر، نبروه، ميت سلسيل، تمي الأمديد، بني عبيد».

فروع هندسة الكهرباء بقطاع دمياط

ويوجد في محافظة دمياط 13 هندسة كهرباء على المستهلك اختيار التابع لها وهي: «مدينة شمال دمياط - مدينة جنوب دمياط- دمياط الجديدة - قرى شمال دمياط- قرى جنوب دمياط – الشعراء - الروضة- كفر البطيخ - الزرقا- فارسكور- كفر سعد - رأس البر - عزبة البرج».

فروع هندسة الكهرباء بقطاع كفر الشيخ

ويوجد في محافظة كفر الشيخ 13 هندسة كهرباء على المواطن أن يختار التي يتبعها وهي: ‏«مدينة كفر الشيخ - قرى كفر الشيخ شرق - قرى كفر الشيخ - برج البرلس - قرى شمال دسوق - فوة - قرى الحامول - مدينة الحامول - قرى جنوب دسوق - بيلا - بلطيم - مدينة دسوق - قرى سيدي سالم غرب مدينة سيدي سالم - مطوبس - قلين - الرياض».