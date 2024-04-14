عالجي الكلف بـ 3 وصفات طبيعية بأقل تكلفة.. موجودة في منزلك

تعاني الكثير من السيدات من مُشكلة ظهور الكلف، الذي يُكون شكل بقع داكنة على البشرة في مناطق تتعرض لأشعة الشمس، وعلى الرغم من أنها مشكلة يٌمكن أن تٌصيب الجميع، لكنها تتسبب في أزمة كبيرة للنساء اللواتي يتمتعن ببشرة فاتحة بشكل كبير، وخلال السطور التالية نستعرض لكم وصفات منزلية تساعد على علاج الكلف، وفق حديث الدكتورة ندى أحمد، أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل، أوضحت لـ«الوطن».

إذ يظهر الكلف في عدة أماكن من البشرة منها الخدود، وأسفل العينين والذقن والأنف والشفة العلوية الجبهة، ويوجد الكثير من العلاجات الطبية، فضلًا عن المواد الطبيعية لها تأثير كبير للتخلص منها، ويكون سبب ظهوره الهرمونات أو العوامل الوراثية أو التعرض لأشعة الشمس، ويوجد بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن المساعدة في علاجه.

وصفة خل التفاح

خل التفاح من الوصفات الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على توازن الهيدروجين ومنع نمو البكتيريا، ويمكنك خلط كمية متساوية من خل التفاح والماء، ووضع محلول على المنطقة المصابة بقطعة قماش مبللة قطنة، واتركيه لبضع دقائق، ثم اشطفيه بالماء.

وصفة عصير الليمون

عصير الليمون له مفعول سحري على علاج الكلف، لأنه يحتوي حمض الستريك الذي يساعد في إزالة التصبغ وتفتيح البقع الداكنة، لذا يمكنك وضع عصير الليمون على المنطقة المصابة وتركه لدقائق قبل شطفه، ويمكن للاستخدام المنتظم أن يؤدي لتلاشي البقع بشكل تدريجي.

جل الصبار لعلاج الكلف

جل الصبار يحتوي على عناصر مهدئة تقلل من إحمرار الكلف، كما يمكن استخدام جل الصبار مباشرةً على البقع الداكنة، وتركه لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء، ويعمل على التفتيح مع مرور الوقت.