تراجع جديد لأسعار اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأحد.. آخر تحديث

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 14-4-2024، ترجعا ملحوظا في نهاية التعاملات اقترب من الجنيه ونصف، إذ بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 51.1 جنيه للبيع، و50.06 جنيه للشراء وفق آخر تحديث على موقع البنك الرسمي.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

توضح «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفق التحديث الأخير المُعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 51.63 جنيه للبيع، و51.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 51.1 جنيه للبيع، و50.06 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك مصر 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الأحد 51.62 جنيه للبيع، و51.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك القاهرة 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.