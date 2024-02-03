«المتحدة» تقدم مسلسلات مصرية بتقنيات عالمية في الموسم الرمضاني 2024

يواصل صناع الأعمال الدرامية تصويرها على قدم وساق، للحاق بالموسم الرمضاني المقبل، والذي بدأ العد التنازلي لانطلاقه، ويتضمَّن وجبة درامية متنوعة للجمهور بين الكوميدي والتراجيدي والاجتماعي بقضايا جديدة.

وتحرص دائمًا الشركة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية على التميز في أعمالها والاعتماد على إبهار المُشاهد واحترام عقليته من خلال التدقيق في جميع عناصر العمل الفني، بداية من الصورة البصرية مرورًا بالأداء التمثيلي، حتى في ماهية الموضوعات التي تقدمها.

مسلسل الحشاشين

يستأنف أبطال مسلسل «الحشاشين»، تصويره داخل لوكيشن العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم الانتهاء من تصوير 85% من مشاهده، إذ تم الانتهاء من أغلب مشاهده الخارجية والتي تضمَّنت عدة دول عربية وأوروبية، حيث شهدت المشاهد الخارجية التصوير في ثلاث قارات، إيمانًا من صناعه بالواقعية وإتقان المشاهد وعدم الاستسهال، حيث تم تخصيص أضخم ميزانية لعمل عربي من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للعمل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي في القرن الـ11، حول شخصية «حسن الصباح» مؤسس الجماعة، وهي طائفة اشتهرت ما بين القرن 5 و7 الهجري، وكانت معاقلهم الرئيسية في الشام وإيران، وانفصلت عن الإيرانيين في أواخر القرن الـ 11.

مسلسل «الحشاشين» من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، عمر الشناوي، نور إيهاب، محمد سليمان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل ألف ليلة وليلة

ويقدم الفنان ياسر جلال ملحمة تاريخية من نوع آخر فى الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «ألف ليلة وليلة»، والذي تدور أحداثه حول الأساطير المشهورة لحواديت ألف ليلة وليلة، وشخصيتي شهريار وشهر زاد، من خلال رؤية جديدة معاصرة، وفي تحدِ كبير للفنان ياسر جلال لتغيير نمط الشخصيات التي اعتاد عليها الجمهور، وأصل المشكلة التي يعاني منها شهريار.

ويعتمد المسلسل في أحداثه على عنصر الإبهار البصري والملابس والاكسسورات، والمناظر المختلفة، والتي جعل صناعه يبحثون عن لوكيشن جديد لتقديم من خلاله قصة المسلسل، فتم تصوير عدد كبير من المشاهد الخارجية في جبال الأطلس بدولة المغرب.

ويضم مسلسل «ألف ليلة وليلة» كوكبة كبيرة من النجوم من بينهم ياسر جلال، ياسمين رئيس، سامي مغاوري، نور، شيري عادل، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري، وإنتاج شركتي ميديا هب سعدي جوهر وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.