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مصطفى عمار: «المتحدة» تقدم أضخم محتوى درامي في الموسم الرمضاني 2024

كتب:

محمد عزالدين
05:05 م | السبت 24 فبراير 2024
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي مصطفى عمار

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن جريدة الوطن خصصت ملفا منذ أيام عن الموسم الرمضاني الذي تتصدر به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الدراما العربية؛ إذ تقدم حوالي 19 عملا نصفها تتكون من 15 حلقة، وباقي المسلسلات 30 حلقة.

الحشاشين يرسم وعي الشعب 

وتحدث «عمار»، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc»، عن مسلسل الحشاشين للكاتب عبدالرحيم كمال، قائلا إنه عمل يشكل ويرسم وعي الشعب، ويتناول قصة أو سيرة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي الجماعة التي نبت منها كل الجماعات الأصولية والتكفيرية.

عبدالرحيم كمال اسم لا غبار عليه

وأوضح أن عبدالرحيم كمال اسم لا غبار عليه، كما أن الدكتور بيتر ميمي مخرج يجيد تقديم ما يحب الجمهور، وكريم عبدالعزيز يعد «ألفة الجيل» ولديه طلة وحضور، وذكي بأداء هذا الدور التاريخي.

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