أحدث الفنانين المنضمين لمسلسلات الموسم الرمضاني 2024

يواصل صناع الأعمال الدرامية التعاقد مع عدد من الفنانين، إيمانًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدورها في دعم المواهب المُستحقة، إذ جرى الإعلان في الساعات القليلة الماضية عن انضمام بعض الفنانين لبعض مسلسلات الماراثون الرمضاني المقبل.

مسلسل صيد العقارب

انضم كل من الفنان أحمد الشامي، والفنانة مي القاضي، للمشاركة في مسلسل «صيد العقارب»، مع الفنانة غادة عبدالرازق، والذي انطلق تصويره قبل أسابيع.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول سيدة تتعرض للظلم في حياتها، فتدخل في صراعات للدفاع عن نفسها، واسترداد حقوقها لتتحول إلى شخصية أخرى.

أوضحت بطلة العمل غادة عبدالرازق في تصريحات سابقة، أن شخصيتها بالعمل تشبه العقارب في تحولها وغضبها، والذي كتبه المؤلف باهر دويدار منذ 10 سنوات.

مسلسل «صيد العقارب» من بطولة غادة الرازق، سيمون، رياض الخولي، منال سلامة، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، أحمد ماجد، عزوز عادل، مجدي بدر، محمد علاء جاميكا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف باهر دويدار واخراج أحمد حسن.

مسلسل بابا جه

وانضم كل من فريال يوسف ومحمد أوتاكا، للمسلسل الكوميدي «بابا جه»، مع الفنان أكرم حسني، والمقرر عرضه علي إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، والتي تُعد التجربة الأولى للفنان أكرم حسني بمسلسلات الـ15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي، ويتضمن 15 حلقة، ويشهد التعاون الأول بين الفنان أكرم حسني، الفنانة نسرين أمين، إذ يجسد خلاله شخصية مدير فندق ويتزوج من نسرين أمين، وتحدث مفارقات عديدة بسبب الكورونا التي يتأثر بها بطل العمل، إلى جانب علاقته مع أبنائه.

مسلسل «بابا جه»، من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما ابراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، وعدد آخر من الفنانين، من اخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.