عملية حسابية بسيطة لتحديد الوزن المثالي.. احمي نفسك من الأمراض الخطيرة

الحصول على وزن مثالي حلمٌ يراود الكثيرين، وهاجس يسبب القلق وضعف الثقة بالنفس في بعض الأحيان، فقد يظن أحدٌ أن وزنه زائد فيما يعتقد آخر أنه يعاني من النحافة الشديدة رغم أن وزنه مناسب لطوله ولعمره، لهذا نوضح في السطور التالية معايير الوزن المثالي للرجل وكيفية حسابه.

طريقة حساب النسبة بين الطول والوزن

لعلك تساءلت يومًا عما إذا كان طولك متناسبا مع وزنك، ومن خلال معادلة حسابية بسيطة يمكنك أن تجيب نفسك، فبحسب حديث الدكتور حاتم الشافعي استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة لـ«الوطن» يمكننا وصف الوزن بالمثالية أو غير ذلك من زيادة أو نقصان عن طريق مؤشر كتلة الجسم الذي يمكن الحصول عليه باتباع العملية الحسابية التالية: مؤشر كتلة الجسم = الوزن (بالكيلو جرام) ÷ مربع الطول (الطول × الطول)، وبناءً على الناتج الذي تحصل عليه يتم معرفة ما إذا كنت تعاني زيادةً في الوزن أو أنك تتمتع بالقوام المثالي، وذلك على النحو التالي:

1. إذا كان الناتج أقل من 18.5 فيعني النحافة.

2. إذا تراوح الناتج بين 18.5 إلى 25 فمعناه وزن مثالي.

3. عند بلوغ الناتج رقم 30 وما فوقه يعد ذلك مؤشراً على السمنة.

أهمية معرفة الوزن المثالي

يختلف مؤشر كتلة الجسم الذي يستخدم لتقدير نسبة الدهون، بين الرجل والمرأة فنسبة الدهون تكون أعلى عند المرأة بينما قد يكون سبب الوزن الزائد عند الرجل هو كثافة العظام وزيادة حجم العضلات، الأمر الذي يجعل هذه الطريقة لتحديد الوزن المثالي غير دقيقة كلياً بحسب «الشافعي»، لكنها تظل مفيدة في تقديم معلومات عن أجسامنا لمعالجتها إن لزم الأمر لتجنب المشكلات الصحية الناتجة عن السمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني وغيرها، بالإضافة إلى تحديد ومعالجة أسباب النحافة متى وُجدت وبالتالي تحسين الصحة العامة للإنسان.

فوائد الوزن المثالي للجسم

ينعكس أثر الاهتمام بالوزن المثالي على صحة الجسم إضافةً إلى التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، فعندما يشعر الفرد بأنه يتمتع بقوام متناسق يزداد رضاءً عن نفسه وثقةً بجاذبيته وتمتعه بالقبول بين أقرانه، إلى جانب الوقاية من بعض الأمراض الخطيرة مثل تصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، وبشكل عام يرتبط الوزن المثالي بتوزيع الدم بشكل جيد في الجسم بما يقلل خطر التعرض للنوبات القلبية.