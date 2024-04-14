«الأرصاد» لـ«السائقين»: قودوا سياراتكم بحذر شديد

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط رياح الخماسين في حالة الطقس اليوم، حيث تصل سرعات الرياح على بعض المدن والمحافظات إلى نحو 42 كيلومترا في الساعة، لذا يجب الحذر خاصة للسائقين.

سرعات الرياح

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ سرعات الرياح تصل إلى نحو 30 كيلومترا في الساعة على القاهرة الكبرى ووسط سيناء، في حين تسجل 32 كيلومترا في الساعة على شمال البلاد ومحافظات شمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ومدن القناة، وهي رياح مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المفتوحة.

انخفاض الرؤية الأفقية

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ سرعات الرياح تصل إلى 42 كيلومترا في الساعة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ما يؤثر على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الرمال والأتربة الناتجة عن سرعات الرياح العالية في تلك المناطق، في حين تتراوح سرعات الرياح بين 32 لـ35 كيلومترا في الساعة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، وتعمل على انخفاض الرؤية بسبب الرمال والأتربة على الطرق، لذا على السائقين توخي الحذر الشديد خلال القيادة.