تفاصيل تحويل فيلم «حتى لا يطير الدخان» لمسلسل من بطولة مصطفى شعبان

كشف الفنان مصطفى شعبان تفاصيل إعادة تقديم فيلم «حتى لا يطير الدخان»، للكاتب إحسان عبد القدوس، والذي جسده الفنان عادل إمام عام 1984 وحقق نجاحًا هائلاً.

تفاصيل إعادة تقديم فيلم حتى لا يطير الدخان

وقال شعبان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه بالفعل بدأ في تحضيرات تحويل فيلم «حتى لا يطير الدخان» إلى مسلسل، من تأليف مدحت العدل، مشيرا إلى أن انشغاله بعدة أعمال فنية أوقفته قليلا.

وأضاف أنه سينتهي من التحضيرات خلال الفترة المقبلة، ثم البدء في التصوير وتقديمه للجمهور، موضحا: «حلم من أحلامي أقدم الفيلم دا».

أحداث فيلم «حتى لا يطير الدخان»

فيلم «حتى لا يطير الدخان» تدور أحداثه حول شخصية فهمي عبدالهادي، وهو طالب ريفي متفوق بكلية الحقوق، أحلامه بسيطة وتعاملاته يغلب عليها المثالية والنقاء، يصطدم بالواقع المرير، حينما يفقد أمه بحثًا عن ثمن علاجها في الوقت الذي يرى زملاءه ومن حوله يصرفون ببذخ، ويسخرون من فقره، بل ويرفضون مساعدته لعلاج والدته في الوقت الذي يعمل لخدمتهم، فيقرر التخلي عن المثالية، والانتقام من جميع من خذله وهو فقير.