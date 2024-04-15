«صدمة للأهلي».. صحيفة إنجليزية تتوقع مصير الزمالك في الدوري هذا الموسم

يبدو أن ديربي الأهلي والزمالك لن يكون مجرد مواجهة بين قطبي الكرة المصرية، بل معركة تسلط عليها الأضواء عالميا، باعتباره ضمن المنافسات الأقوى على مستوى الشرق الأوسط، وينتظرها ملايين الجماهير من كل حدب وصوب، لذلك جذبت اهتمام العديد من الصحف العالمية، التي أفردت تقارير تتحدث عن هذا الديربي المنتظر.. فماذا قالت أبرز تلك الصحف؟

صحيفة إنجليزية تتحدث عن قمة الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك يملكان شعبية استثنائية على مستوى العالم، ليس فقط في أفريقيا أو الشرق الأوسط، إذ أفردت صحيفة «ديلي سبورتس»، تقريرًا مفصلًا عن القمة المرتقبة، التي ستكون الأولى بين القطبين على مستوى الدوري الممتاز، بعد تأجيلها من الجولة العاشرة، بسبب التزام الأهلي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

«الأكثر تتويجًا في مصر».. هكذا علقت الصحيفة على الأهلي، وكالت المديح على الأداء الذي يقدمه على مدار السنوات المنقضية، بالإشارة إلى أنه يملك العديد من المباريات المؤجلة، بسبب تألقه في دوري أبطال أفريقيا، ما بدوره وضعه في نصف نهائي المسابقة القارية.

توقع صادم من صحيفة إنجليزية حول مصير الأهلي والزمالك في الدوري قبل القمة

النادي الأكثر تتويجًا في مصر، مثلما وصفته الصحيفة الإنجليزية، لعب مباراتين أقل من الزمالك وجمع 21 نقطة، إذ يخوض المباراة وهو يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، إذ يخوض المباراة منتشيًا بالفوز أمام زد، وتخطي عقبة سيمبا التنزاني ذهابًا وإيابًا، ليصل إلى المرحلة قبل الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، ويقع وجهًا لوجه أمام مازيمبي.

«من الواضح أنه سيكون من بين المتصدرين».. كان توقع الصحيفة لمصير الزمالك في الفترة المقبلة، بالتأكيد على أنه يملك الفرصة للعودة إلى الصفوف الأولى والالتحاق بصدارة الدوري الممتاز، ما سيكون بمثابة صدمة للأهلي، الذي يرغب في الحفاظ على فرص حصوله على لقب المسابقة المحلية خلال الموسم الجاري.

لعب الزمالك 12 مباراة فقط هذا الموسم في الدوري الممتاز، وهو أقل بخمس مباريات من إنبي الذي يحتل المركز الثاني في الوقت الحالي، إذ يحتل الفارس الأبيض المركز 12 برصيد 18 نقطة، لكن الصحيفة تتوقع أن الزمالك سيتصدر في المرحلة المقبلة.

وفي مباراته الماضية بالدوري الممتاز، لعب الزمالك على أرضه أمام الاتحاد السكندري، ولم يترك أي فرص للمنافس، وفاز بثلاثية نظيفة، الإضافة إلى ذلك، يواصل الزمالك رحلته في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، إذ تغلب في ربع النهائي على مودرن فيوتشر بالفوز خارج أرضه والتعادل على ملعبه.

الأهلي سيكون على موعد مع مواجهة مثيرة أمام الزمالك على ملعب القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، وذلك في السابعة مساء.