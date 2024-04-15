14 يوما إجازة بأجر كامل الشهرين المقبلين.. 5 أيام في مايو و9 في يونيو

يحصل موظفو الحكومة والقطاع العام والخاص على أكبر عدد أيام إجازة بأجر كامل خلال شهري مايو ويونيو 2024، وفقًا لأجندة العطلات الرسمية التي يشهدها العام الجاري والمعلنة على موقع رئاسة الجمهورية.

العطلات الرسمية 2024

وأكّدت مصادر حكومية أنَّ شهر يونيو 2024، سيشهد أطول إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددهم أكثر من 6 ملايين عامل تقريبا بواقع 9 أيام متصلة إجازة بأجر كامل، وفقا لإجازات العطلات الرسمية 2024 المنشورة على على موقع رئاسة الجمهورية، فضلا عن 5 أيام متصلة أخرى يحصل عليها الموظفين في شهر مايو 2024.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ شهر يونيو 2024، سيشهد العديد من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقوانين العمل، إذ تتصادف إجازة عيد الأضحى المبارك 1445 هجرية، وإجازة 30 يونيو 2024 معًا بجانب العطلات الأسبوعية خلال الشهر.

5 أيام إجازة مدفوعة الأجر من 2 إلى 6 مايو 2024

وتُقدم «الوطن» في التقرير التالي، جدول الـ5 أيام المتتالية، المقرر الحصول عليها إجازة في شهر مايو المقبل، وهي كالآتي:

- إجازة عيد العمال يوم الأربعاء 1 مايو 2024، وأعلن مجلس الوزراء ترحيل الإجازة ليوم الخميس 2 مايو.

- إجازة يوم الجمعة 3 مايو كعطلة أسبوعية.

- إجازة يوم السبت 4 مايو كعطلة أسبوعية.

- إجازة شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو.

- إجازة شم النسيم هي اليوم التالي لعيد القيامة للإخوة الأقباط والذي يوافق 5 مايو، وتمنحه بعض المؤسسات ومنها البنوك والمدارس إجازة لموظفيها.

9 إجازات مدفوعة الأجر من 14 إلى 22 يونيو 2024

كما تستعرض «الوطن» جدول الـ9 أيام المتتالية، المقرر الحصول عليها إجازة في شهر يونيو المقبل، وهي كالآتي:

- الجمعة 14 يونيو عطلة أسبوعية.

- السبت 15 يونيو وقفة عيد الأضحى.

- الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى.

- الاثنين 17 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى.

- الثلاثاء 18 يونيو ثالث أيام عيد الأضحى.

- الأربعاء 19 يونيو رابع أيام عيد الأضحى.

- الخميس 20 يونيو بديلًا عن يوم وقفة عيد الأضحى المصادف يوم سبت وهو عطلة أسبوعية.

- الجمعة 21 يونيو عطلة أسبوعية.

- السبت 22 يونيو عطلة أسبوعية.

موعد إجازة 30 يونيو 2024

وأشارت إلى أنَّه من المتوقع أن يتمّ تبكير إجازة 30 يونيو من يوم السبت إلى يوم الخميس 28 يونيو بمناسبة ثورة 30 يونيو، إذ يتصادف الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو مع يوم السبت وهو عطلة أسبوعية للعاملين بالحكومة.

إجازات رسمية بنص القانون

ووفقًا لمواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقوانين العمل للعاملين بالدولة، فإنّ جميع العطلات الرسمية، والإجازات الرسمية الصادر بها قرارات من مجلس الوزراء تكون مدفوعة الأجر.