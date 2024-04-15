مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في قرى ومراكز جنوب الصعيد

تبدأ شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وتضم نحو 3 ملايين و400 ألف مشترك بنطاق عمل الشركة، منهم «540 ألف مشترك بقطاع أسوان، و1,5 مليون مشترك بقطاع سوهاج، و430 ألف مشترك بقطاع الأقصر، و901 ألف مشترك بقطاع قنا»، تنفيذ المواعيد الجديدة بخطة تخفيف أحمال الكهرباء اليوم.

مدة تخفيف الأحمال وقطع التيار بكل منطقة

وترصد السطور التالية جدول مواعيد تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي في قرى ومراكز وأحياء المحافظات في نطاق الشركة بمحافظات جنوب الصعيد وهي «قنا - أسوان - الأقصر - سوهاج» والمقرر تطبيقها اليوم بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة عصرا، لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين حسب أحمال كل منطقة.