كيف تحافظ على الأجهزة الكهربائية من التلف بسبب تذبذب التيار؟

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مشكلة تذبذب التيارالكهربائي يمكن أن تؤدي إلى انهيار الأجهزة الكهربائية بالمنازل، ما يؤدي إلى صياناتها بشكل مستمر، إضافة إلى البحث عن قطع غيار لإصلاح تلك الأجهزة.

أسباب تذبذب التيار الكهربائي

وحددت الشركة القابضة للكهرباء، عبر المنشور، الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة تذبذب التيار الكهربائي بالمنازل للحفاظ على الأجهزة الكهربائية من التلف والدمار وهي كالتالي..

** أولا: أحمال كهربائية زائدة

قالت القابضة للكهرباء، عبر المنشور، إن الأجهزة الكهربائية تعتبر الأكثر سحبا للتيار الكهربائي مثل التكييف، الفرن الكهربائي، المكواة، والدفاية الكهربائية من أحد أسباب تذبذب التيار في المنزل في حالة استخدام أكثر من جهاز في آن واحد على نفس الدائرة الكهربائية، لافتا إلى أنه في حال إذا كانت الأضواء لديك تخفت عندما تقوم بتشغيل جهاز معين، مثل مجفف الشعر أو التكييف، فتحقق أولًا ما إذا كانت تلك الأضواء موصولة على نفس الدائرة الموصول عليها الجهاز من خلال فحص القاطع الكهربائي المشترك، عندها تكون بحاجة لفصل الدوائر الكهربائية وعمل دائرة كهربائية خاصة لكل مجموعة على حدة.

الاستعانة بالمتخصص الكهربائي لفحص جميع الدوائر الكهربائية

وأشارت القابضة، في المنشور، إلى أنه في حال إذا كانت الإضاءة تخفت والكهرباء ترتعش عند تشغيل أي جهاز منزلي، فقد تكون بحاجة للاستعانة بالمتخصص الكهربائي لفحص جميع الدوائر الكهربائية ومدى تحمل التوصيلات الكهربائية للأجهزة المنزلية المختلفة.

ثانيا: التوصيلات الكهربائية غير الصحيحة

وقالت القابضة إن أحد أسباب هزة الكهرباء في المنزل هو ضعف التوصيلات الكهربائية والتمديدات بالمنزل، مثل الأسلاك التي قد تكون قديمة ومتهالكة، أو الأسلاك التي ليس لها حجم «سُمك» كاف للتعامل مع التيار الذي يستخدمه عدد الأجهزة.

استشارة أخصائي لفحص الأسلاك

وأشارت إلى أنه عند تشغيل أجهزة مثل تكييفات الهواء والغلاية أو المكواة فإن هذه الأجهزة تسحب كميات عالية نسبيا من التيار، ما قد يتسبب في انخفاض الجهد في منزلك والذي يظهر على هيئة تذبذب الأضواء، ولإصلاح ذلك يجب عليك استشارة أخصائي لفحص الأسلاك والتحقق من إنها مناسبة للجهاز المستخدم.