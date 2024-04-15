المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء.. التنفيذ يبدأ اليوم

تبدأ شركات توزيع الكهرباء، اليوم، تنفيذ المواعيد الجديدة لتخفيف الاحمال وقطع التيار على مستوي جميع المحافظات يوميًا بدءا من الساعة 11 صباحًا وحتي 5 عصرًا.

مدة تخفيف الحمال الجديدة حسب كل منطقة

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، صدور تعليمات لجميع فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء الـ9 وهي: «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» بتنفيذ المواعيد الجديدة لتخفيف الاحمال ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا حسب كل منطقة بدءا من الساعة 11 صباحًا وحتى 5 عصرًا أي لمدة 6 ساعات يوميًا

قرى ومراكز وأحياء تنفذ مواعيد تخفيف الاحمال الجديدة

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ تطبيق مواعيد تخفيف الاحمال وقطع التيار الجديدة ستشمل جميع قرى ومراكز واحياء المحافظات الآتية: «أسوان، الأقصر، قنا، الوادي الجديد، القاهرة، سوهاج، دمياط، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، السويس، بني سويف، بورسعيد، الفيوم، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا، وأسيوط، الشرقية، مطروح، جنوب سيناء، والبحر الأحمر».

طرق التقدم بشكوى إلى شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على الهاتف رقم 23421475 «داخلي 154».