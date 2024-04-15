جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات القناة والمدن الجديدة

تبدأ قطاعات الكهرباء الواقعة بنطاق عمل شركة توزيع كهرباء القناة «الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء»، والمدن الجديدة «العاشر من رمضان، الشروق، بدر، الهايكستب، والصالحية الجديدة» تنفيذ مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة اليوم بدءا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا، على أن يكون التخفيف لمدد تتراوح بين ساعة حتى ساعتين حسب الجدول المقرر لكل منطقة.

مدة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال بمحافظات القناة

وترصد السطور التالية تخفيف احمال الكهرباء وقطع التيار بجميع فروع شبكات الكهرباء الواقعة بنطاق محافظات القناة ومنها محافظة الشرقية بمراكز«الزقازيق - مدينة الحسينية - مدينة فاقوس - مدينة بلبيس - مدينة منيا القمح - مدينة أبو حماد - مدينة اولاد صقر- مدينة العاشر من رمضان - مدينة الصالحية الجديدة - مدينة كفر صقر- مدينة أبو كبير- مدينة القنايات - مدينة مشتول السوق - مدينة ديرب نجم - مدينة الإبراهيمية - مدينة ههيا - مدينة القرين - مدينة صان الحجر- مدينة العزيزية».