جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية.. اعرف المواعيد الرسمية (صور)

أعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان رسمي اليوم، جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية، والذي يبدأ تفعيله من اليوم الاثنين من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الخامسة مساءً، وذلك بعدما توقف العمل بتخفيف الاحمال خلال شهر رمضان المبارك وفترة عيد الفطر.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الاسكندرية بالكامل، بعدما جرى الإعلان عنها رسميا بعدما اعتماد مواعيد انقطاعات التيار الكهربائي بالإسكندرية، من خلال خطة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

رابط جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية

ووفرت محافظة الإسكندرية رابط جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية من هنا ، للتسهيل على المواطنين معرفة مواعيد الانقطاع.

مدة جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية

وبحسب جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية الرسمي، فإن مدة الانقطاع ستكون لمدة ساعتين متواصلتين، بينما سيكون هناك فئة مدة الانقطاع فيها لمدة ساعة واحدة من الرابعة حتى الخامسة مساء.

وستكون فترات الانقطاع مقسمة حسب الجدول كالتالى:

- من 1 إلى 3 عصرا

- من 2 إلى 4 مساءا

- من 3 إلى 5 مساءا

- من 4 إلى 5 مساءا.