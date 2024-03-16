«كهرباء الإسكندرية»: افتتاح مركز خدمة عملاء «بشاير الخير 3» بعد تطويره

افتتح الدكتور مهندس خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشؤون شركات توزيع الكهرباء، والمهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، مركز خدمة العملاء بشايرالخير 3 الذي تم تطويره وتحديثه تماشيا مع خطة الوزارة، وتعميم الهوية البصرية الموحدة لمراكز خدمة العملاء وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل والتحول الرقمي

وقال الفقي في تصريحات صحفية، إن مراكز الخدمة المطورة تهدف إلى تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل والتحول الرقمي تماشيا مع خطة الدولة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستحداث بعض النظم والخدمات التي ستؤدي إلى تحسين مستوى الأداء وزيادة التواصل والتفاعل مع عملاء الشركة.

وأشارت شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، في بيان، إلى أنه عقب افتتاح لوحة التوزيع، ترأس «الدستاوي» اجتماعا موسعا بالديوان العام بالشركة مع رئيس وقيادات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، ناقش من خلالها مستجدات الأحداث والخطوات الاستباقية التي يقوم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة باتخاذها خلال الفترات المقبلة.

خدمات وتطبيقات تكنولوجية المختلفة

كما تفقد قيادات الشركة، سير العمل ومتابعة التجهيزات الأخير لمركز البيانات الرئيسي (Data Center) بالديوان العام بالشركة، والذي يخدم جميع الخدمات والتطبيقات التكنولوجية المختلفة بالشركة.